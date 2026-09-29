Избирком Самарской области зарегистрировал 25 депутатов Самарской губернской думы
В понедельник, 28 сентября, на заседании избирательной комиссии Самарской области были зарегистрированы 25 депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва, избранные по общеобластному избирательному округу. Об этом сообщает региональный избирком.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Зарегистрировано 18 представителей «Единой России», 5 представителей КПРФ, 1 представитель ЛДПР и 1 представитель партии «Новые люди».
Ранее сообщалось, что по итогам выборов депутатов Самарской губернской думы VIII созыва «Единая Россия» займет 42 из 50 мест в региональном парламенте. Всего в губдуму избрано 50 депутатов. Первое заседание думы состоится в начале октября.