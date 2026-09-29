Избирком Самарской области зарегистрировал 25 депутатов Самарской губернской думы

В понедельник, 28 сентября, на заседании избирательной комиссии Самарской области были зарегистрированы 25 депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва, избранные по общеобластному избирательному округу. Об этом сообщает региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Зарегистрировано 18 представителей «Единой России», 5 представителей КПРФ, 1 представитель ЛДПР и 1 представитель партии «Новые люди».

Ранее сообщалось, что по итогам выборов депутатов Самарской губернской думы VIII созыва «Единая Россия» займет 42 из 50 мест в региональном парламенте. Всего в губдуму избрано 50 депутатов. Первое заседание думы состоится в начале октября.

Руфия Кутляева