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Избирком Самарской области зарегистрировал 25 депутатов Самарской губернской думы

В понедельник, 28 сентября, на заседании избирательной комиссии Самарской области были зарегистрированы 25 депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва, избранные по общеобластному избирательному округу. Об этом сообщает региональный избирком.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Зарегистрировано 18 представителей «Единой России», 5 представителей КПРФ, 1 представитель ЛДПР и 1 представитель партии «Новые люди».

Ранее сообщалось, что по итогам выборов депутатов Самарской губернской думы VIII созыва «Единая Россия» займет 42 из 50 мест в региональном парламенте. Всего в губдуму избрано 50 депутатов. Первое заседание думы состоится в начале октября.

Руфия Кутляева