Первое заседание Самарской губернской думы восьмого созыва состоится в октябре

Первое заседание Самарской губернской думы восьмого созыва состоится в начале октября. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в областном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Рассматриваются две даты: 1 и 6 октября», — отметил собеседник издания.

Согласно итогам прошедших выборов, по общеобластному избирательному округу 18 мандатов получила «Единая Россия», КПРФ досталось пять мандатов, ЛДПР — один мандат. Еще одно место в областном парламенте получили «Новые люди».

В 24 одномандатных избирательных округах победу одержали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», еще в одном округе победил кандидат от КПРФ.

Первое заседание Государственной думы РФ девятого созыва состоится 30 сентября.

Сабринка Самедова