Двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо продлил контракт с командой Aston Martin

Aston Martin продлил контракт с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Об этом сообщила пресс-служба команды «Формулы-1».

Соглашение с 45-летним пилотом рассчитано на один сезон. Также новый договор с Aston Martin подписал канадец Лэнс Стролл, отец которого является владельцем команды.

«Не спешил с принятием решения, но гонки — моя жизнь, моя страсть, и я знаю, что у меня по-прежнему достаточно скорости и решимости для того, чтобы соревноваться на самом высоком уровне»,— заявил Фернандо Алонсо.

Испанец дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году в составе Minardi. В 2003 году перешел в Renault. В период выступления за команду гонщик дважды стал чемпионом мира (2005, 2006). На протяжении карьеры он также представлял McLaren, Ferrari и Alpine. Фернандо Алонсо принадлежит рекорд чемпионата по числу проведенных гонок — 443.

За Aston Martin пилот выступает с 2023 года. В текущем сезоне он с тремя очками занимает 19-е место в общем зачете. Его лучшим результатом стало девятое место на Гран-при Нидерландов.

Арнольд Кабанов