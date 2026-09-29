Чемпион мира Оливье Жиру планирует завершить карьеру по окончании сезона

Французский нападающий «Лилля» Оливье Жиру, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона-2026/27. Об этом футболист заявил в интервью L'Equipe.

«Очень вероятно, что это мой последний сезон в качестве игрока. Именно поэтому сейчас я наслаждаюсь каждым мгновением»,— приводит газета слова 39-летнего форварда.

В составе сборной Франции Оливье Жиру выиграл чемпионат мира 2018 года. Также он является серебряным призером мирового первенства (2022). Кроме того, на его счету серебряная (2016) и бронзовая (2024) медали чемпионатов Европы. С 57 голами в 137 матчах нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Лидером по этому показателю является Килиан Мбаппе, забивший 64 мяча за сборную.

На клубном уровне Оливье Жиру выступал за французские «Гренобль», «Тур», «Монпелье», английские «Арсенал» и «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также за итальянский «Милан» и американский «Лос-Анджелес». С 2025 года он представляет «Лилль».

Арнольд Кабанов