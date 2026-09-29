В Кузбассе больница выплатит компенсацию за взятие крови у ребенка без согласия

Крапивинский райсуд Кемеровской области обязал выплатить моральную компенсацию ученику школы, у которого в кабинете учебного заведения взяли анализ крови без разрешения родителей. С медорганизации в пользу законного представителя подростка взыскали 25 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По материалам дела, медработники провели профилактический осмотр ребенка, в ходе которого взяли кровь для клинического анализа вне процедурного кабинета. Кроме того, сотрудник не имел лицензии на эти действия.

«Суд пришел к выводу о наличии оснований для возмещения морального вреда», — говорится в сообщении.

Александра Стрелкова