В Кузбассе больница выплатит компенсацию за взятие крови у ребенка без согласия
Крапивинский райсуд Кемеровской области обязал выплатить моральную компенсацию ученику школы, у которого в кабинете учебного заведения взяли анализ крови без разрешения родителей. С медорганизации в пользу законного представителя подростка взыскали 25 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
По материалам дела, медработники провели профилактический осмотр ребенка, в ходе которого взяли кровь для клинического анализа вне процедурного кабинета. Кроме того, сотрудник не имел лицензии на эти действия.
«Суд пришел к выводу о наличии оснований для возмещения морального вреда», — говорится в сообщении.