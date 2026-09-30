Ремонт без гарантии

Российский рынок автосервиса растет не от хорошей жизни. Недоступность новых машин приводит к тому, что автовладельцы дольше ездят на старых — и тем дороже им обходится ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Стареющий автопарк требует более сложного и дорогого обслуживания. В результате главной целью автовладельцев сегодня становится не покупка, а продление жизни автомобиля. Спрос на ремонт растет, но возможности сервисов сузились: после ухода иностранных автопроизводителей доступ к технической информации и программному обеспечению оказался ограничен, а прежние каналы поставки запчастей и система гарантийной ответственности работают менее эффективно.

По данным сети Fit Service, за восемь месяцев 2026 года средний чек на ремонт автомобиля достиг 13,4 тыс. руб., увеличившись на 14% год к году. Частота обращений почти не изменилась: один клиент приезжает в сервис в среднем 1,75 раза в год. Средние годовые расходы автовладельца выросли на 15%, до 24,4 тыс. руб., а количество нормо-часов на клиента — на 4%.

Таким образом, автовладельцы не стали чаще обращаться за ремонтом, но каждый визит в автосервис стал сложнее и дороже.

Сегодня это не только замена масла и расходников, но и решение проблем с неисправностями подвески, двигателя, трансмиссии, топливной системы, электрооборудования.

Стоимость работ за год выросла в среднем на 10–15%, отмечает директор международной франчайзинговой сети Fit Service Татьяна Овчинникова. «Рост затрат на запчасти был более умеренным, поскольку спрос перераспределяется с оригинала и премиум-сегмента на мидл- и лоукост-бренды. Рост стоимости нормо-часа связан с увеличением нагрузки на сам бизнес. В 2026 году особенно заметно влияние новой налоговой нагрузки, которая снижает маржинальность бизнеса»,— говорит она.

По данным сервиса «Контур.Фокус», к августу 2026 года в России было зарегистрировано 123,9 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, для которых ремонт автомобилей является основным видом деятельности.

За четыре года число автосервисов в России выросло примерно на 25%.

Весь этот прирост обеспечили индивидуальные предприниматели: их стало больше на 35,7%, тогда как число юридических лиц сократилось на 3,3%.

Кулибинский подход

Сервисная инфраструктура ушедших автомобильных брендов в значительной степени сохранилась. Дилеры годами вкладывались в здания, оборудование, специальный инструмент и обучение сотрудников. Одни бывшие дилерские центры перешли на российские и китайские марки, другие превратились в мультибрендовые сервисы и продолжают обслуживать автомобили ушедших брендов, но уже без официального статуса.

«Главная потеря — это не стены, оборудование или специалисты. Основная проблема — отсутствие доступа к цифровому и технологическому контуру производителя. Для современного автомобиля это критически важно»,— говорит исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов. По его словам, речь идет о заводской технической документации, диагностическом программном обеспечении, кодировании электронных блоков, обновлениях, сервисных бюллетенях, информации об отзывных кампаниях и гарантированных каналах поставки оригинальных деталей. Особенно чувствительны к отсутствию таких данных системы безопасности, иммобилайзеры, блоки управления двигателем и трансмиссией, а также высоковольтное оборудование электромобилей. «В ряде случаев ремонт технически возможен, но становится дороже и сложнее с точки зрения ответственности сервиса. Чем современнее автомобиль, тем меньше ремонт является просто механической операцией и тем больше зависит от доступа к данным производителя»,— добавляет господин Баринов.

Независимые сервисы сталкивались с нехваткой официальной информации и раньше, но после 2022 года проблема стала гораздо масштабнее.

«Когда необходимые данные доступны только внутри дилерской сети, независимые сервисы вынуждены искать обходные пути. Часть ориентируется на “методы Кулибина”, другие используют неофициальные, в том числе пиратские, источники технической документации и программного обеспечения»,— объясняет член правления Союза автосервисов и заместитель генерального директора «ЕвроАвто» Илья Плисов. Он напоминает, что с 1 марта 2027 года должны вступить в силу изменения законодательства, обязывающие изготовителей предоставлять техническую документацию организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся ремонтом и обслуживанием товаров. Но на практике порядок доступа еще формируется.

Один из проектов постановления правительства отводит производителю до 15 рабочих дней на передачу информации после получения запроса. Для автосервиса такой срок выглядит анекдотически. «Просто представьте: вы сдали автомобиль на замену ремня ГРМ, а механик получит необходимые параметры натяжения и порядок регулировки от производителя только через две недели,— говорит Илья Плисов.— Мы как Союз автосервисов указываем регулятору, что такие сроки не соответствуют практическим потребностям ремонта».

Но проблема не только с получением технической документации. Илья Плисов считает, что возможности СТО зависят также от квалификации сотрудников и оснащения. Особенно остро эта проблема стоит в сегменте электромобилей: для значительной части российских сервисов это пока еще новое направление работы. В целом специалисты такого профиля на рынке уже есть, однако отрасли пока не хватает накопленного опыта обслуживания и проведения сложного ремонта такой техники.

Большинство массовых деталей снова можно купить: поставщики перестроили логистику и расширили ассортимент аналогов.

Но наличие детали на рынке не гарантирует ее происхождения, качества и совместимости с автомобилем.

Наиболее сложными по срокам поставки и подбору остаются кузовные детали, оптика, электронные блоки, отдельные элементы трансмиссии и специфические компоненты двигателей. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы редких комплектаций, недавно появившихся китайских моделей и автомобилей марок, официальные поставки которых в Россию прекратились.

По параллельному импорту в Россию поступают в том числе оригинальные комплектующие, но прежняя прямая цепочка «производитель—официальный дистрибутор—дилер» стала длиннее. С ростом числа посредников увеличиваются расходы и сроки поставки, а проверить историю детали и предъявить претензию производителю становится сложнее. Вместе с оригиналом на рынок поступает продукция, которая только выдается за него.

По данным совместного исследования Fit Service и Gruzdev Analyze, в 2025 году с поддельными запчастями сталкивались 32% опрошенных автомехаников. Чаще всего специалисты отмечали контрафакт среди моторных масел и других горюче-смазочных материалов — об этом сообщили 48% респондентов. О поддельных фильтрах — 32% опрошенных, о контрафактных деталях подвески и рулевого управления — 17%.

«В сетевом автосервисе контроль качества начинается на этапе закупки. Необходима системная работа с крупными и проверенными поставщиками, контроль сопроводительных документов, проверка применимости, фиксация установленной позиции в заказ-наряде и оценка детали в процессе монтажа,— отмечает Татьяна Овчинникова.— Особенно это важно для новых китайских моделей: по отдельным запчастям пока нет устойчивой кроссировки (таблиц взаимозаменяемости.— “Ъ-Review”)».

По ее мнению, если деталь подобрал и установил автосервис, он отвечает перед клиентом и за работу, и за комплектующую, а при выявлении брака сам должен предъявлять требования поставщику. С запчастями, которые клиент купил самостоятельно, многие мастерские не работают: в случае поломки первая претензия все равно поступит сервису, а установить виновника будет трудно.

Проблема массовых деталей теперь не столько в наличии, сколько в качестве: автовладельцу приходится выбирать между дорогим оригиналом не всегда ясного происхождения и аналогами разного уровня.

Ответственность без адресата

Рост числа автомастерских приводит к тому, что единого стандарта качества на рынке нет. Лицензия для ремонта автомобилей в России не требуется, а сертификация услуг остается добровольной. Илья Плисов считает, что отзывы в интернете достаточно хорошо показывают отношение сервиса к клиенту, но почти ничего не говорят о способности выполнить сложный ремонт.

Вопрос квалификации механиков становится особенно важным по мере того, как в независимые мастерские приезжает все больше китайских автомобилей.

По данным Fit Service, за год число их визитов в сеть выросло на 51%, причем 57% таких машин младше трех лет. Пока значительная часть обращений связана с плановым обслуживанием и диагностикой, но с ростом пробега увеличивается число ремонтов подвески, электроники, двигателей и трансмиссий. Владельцы сравнительно новых автомобилей выбирают независимые мастерские из-за удобной записи, близости и понятной цены, а иногда — для проверки после дилерского обслуживания. Сервисам при этом приходится осваивать десятки новых конструкций и сохранять компетенции по автомобилям ушедших марок.

После перестройки рынка стало сложнее понять, кто отвечает за гарантийный ремонт.

С официально поставленными автомобилями схема в целом остается прежней: импортер определяет условия гарантии, дилер ремонтирует машину и получает возмещение. При параллельном импорте заводская гарантия в России, как правило, не действует, поэтому обязательства берет на себя продавец, импортер или оператор отдельной гарантийной программы.

«Дилер или сервис находится ближе всего к клиенту и первым принимает его претензию, хотя не всегда контролирует поставку деталей, программное обеспечение и решение о признании случая гарантийным»,— говорит Олег Баринов. Причины неисправности при этом могут быть разными: заводской дефект, ошибка импортера, некачественная запчасть или неправильно проведенный ремонт.

Сам по себе визит в независимый сервис не лишает автомобиль гарантии. Однако дилер может отказать в бесплатном устранении конкретной поломки, если установит, что ее причиной стало нарушение регламента, неподходящая деталь или ранее выполненный ремонт. Поэтому владельцу стоит сохранять заказ-наряды, чеки и документы на установленные детали и материалы.

Дорогое обслуживание заставляет автовладельцев экономить: откладывать часть работ, выбирать более дешевые аналоги и отказываться от рекомендаций сервиса. Но такая экономия может сделать следующий ремонт дороже. Изношенные колодки повреждают диски, неустраненная течь повреждает соседние узлы, а просроченная замена масла, свечей или фильтров увеличивает нагрузку на двигатель и топливную систему. Если история обслуживания и происхождение установленных деталей не подтверждены документами, выяснить причину поломки сложнее. А значит, труднее определить, кто должен нести расходы: владелец, сервис или поставщик детали.

Дополнительные трудности

Еще одним источником тревоги среди автомобилистов в этом году стало качество топлива. Летом 2026 года в Fit Service зафиксировали рост числа работ по двигателю и топливной системе на 22% год к году. Спрос на диагностические и проверочные операции вырос на 26%, тогда как количество работ по системе подачи топлива сократилось на 6%, по дизельному впрыску и турбокомпрессорам — на 9%. Таким образом, рост был связан прежде всего с диагностикой — водители чаще проверяли автомобили, но массового увеличения числа ремонтов топливной системы сервис не зафиксировал.

Эксперты полагают, что на число обращений повлияли сообщения о проблемах на топливном рынке и настороженность водителей: после сомнительной заправки они стали чаще проверять двигатель и топливную аппаратуру.

«Мы не видим оснований говорить о массовой системной проблеме с автомобилями именно из-за качества топлива. Бывают отдельные обращения после заправки, однако технически доказать влияние топлива можно только после исключения других причин и в идеале лабораторного исследования пробы»,— комментирует Татьяна Овчинникова. По ее мнению, разовая заправка топливом с более низкими экологическими параметрами не должна сразу вывести двигатель из строя. Риск возникает при постоянной такой заправке, особенно в современных автомобилях с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и сложными системами очистки выхлопа.

Эта ситуация наглядно показывает, как изменился сам ремонт. Теперь автосервису мало найти неисправный узел — нужно еще установить причину поломки и доказать ее клиенту, поставщику или импортеру. Для этого необходимы заводские данные, диагностическое ПО, проверенные детали и понятная цепочка ответственности. Подъемники и механики в России остались. Но для починки современного автомобиля все чаще требуется не только гаечный ключ, но и информация. А именно ее как раз и не хватает.

Константин Анохин