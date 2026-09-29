Суд возвратил ФНС банкротный иск к концессионеру парка «Дельфин» в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области возвратил межрайонной инспекции ФНС №20 по Саратовской области иск о признании банкротом местного ООО «РСУ-5» — юрлица, которое выступает концессионером парка «Дельфин» на левом берегу в облцентре. Это следует из определения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Налоговая инициировала разбирательство в начале августа. В конце месяца заявление оставили без движения из-за допущенных нарушений. 21 сентября ФНС ходатайствовала об отказе от иска из-за того, что ответчик погасил задолженность. Суд прислушался к ней и закрыл дело.

Учредитель компании Эдуард Толоконников ранее пояснял «Ъ-Черноземье», что задолженность образовалась в результате продажи имущества общества, которое на данный момент деятельность не ведет. Речь шла о 12 млн руб. Бизнесмен намеревался погасить задолженность и не знал о планах ведомства обратиться в суд.

По данным Rusprofile, ООО «РСУ–5» было зарегистрировано в Воронеже в апреле 2003 года. Занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Директором и учредителем компании выступает Эдуард Толоконников. В 2025 году выручка общества составила 1,2 млн руб., чистая прибыль — 188 млн руб.

Эдуард Толоконников взял «Дельфин» в концессию в 2020 году на 25 лет. Инвестиции в проект уже превысили 180 млн руб. при изначально заявленных 140 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже до 26 октября 2027 года продлили срок реконструкции подземных пешеходных переходов на улицах Ворошилова, Димитрова и Плехановской. Работы по концессии ведет господин Толоконников. Как стало известно «Ъ-Черноземье», при плановом объеме инвестиций 22,7 млн руб. фактически они уже составляют 37,1 млн руб.

Алина Морозова