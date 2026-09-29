Всесезонные туры по Сибири предложили создать туроператоры из Китая

Представители туристического бизнеса КНР по итогам ознакомительной поездки во Владивосток, Бурятию и Иркутскую область предложили разработать объединенные круглогодичные маршруты по регионам Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основой таких программ должны стать гастрономия, этнокультурные впечатления и природные достопримечательности, сообщил генеральный директор China Travel Service Head Office (Qingdao) Чжоу Лиган. По его словам, спрос на такие маршруты растет, при этом гостиницы и рестораны работают независимо от сезона.

В то же время китайские партнеры рекомендуют российским регионам уйти от формата кратких обзорных поездок. Для этого предлагается развивать сеть гостевых домов с национальным колоритом, делать акцент на местной кухне и создавать программы, предполагающие глубокое погружение в культуру и повседневную жизнь. Это позволит существенно увеличить продолжительность пребывания туристов в стране.

Кроме того, предложения для туристов из Китая необходимо сделать более узкими и конкретными, адаптируя их под разные целевые аудитории. Директор Caissa Titan International Travel Agency Гао Жань предложила сфокусироваться на формате малых групп премиум-класса (8–10 человек). В качестве примеров она назвала программы по исследованию голубого льда, лесную терапию и другие виды активного отдыха на природе.

Для того чтобы турпоток в Сибирь и Дальний Восток рос также необходимо решить ряд проблем, отметили туроператоры из КНР. В частности, они предлагают увеличить количество прямых рейсов, внедрить навигацию на китайском языке и улучшить доступность инфраструктуры. Также, по их словам, необходимо активнее продвигать направления для китайской аудитории в соцсетях — WeChat и Weibo.

Минэкономразвития прогнозирует к концу 2026 года 4-4,5 млн взаимных туристических поездок между Россией и Китаем, рост год к году примерно на 60%.

Лолита Белова