Из ФБР ушел второй за год заместитель главы ведомства

Один из двух заместителей директора ФБР Эндрю Бейли объявил о своей отставке. На этой должности он проработал всего год с небольшим. Она была создана администрацией президента США Дональда Трампа специально для него, отмечает AP. Решение об отставке вступает в силу 2 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Бейли

Фото: Jeff Roberson / AP Эндрю Бейли

Фото: Jeff Roberson / AP

В своем заявлении господин Бейли поблагодарил администрацию Трампа, генпрокурора и главу ФБР Кэша Пателя «за возможность служить». По его словам, он уходит, чтобы вернуться в свой родной штат Миссури проводить больше времени с семьей. По данным CBS, причиной отставки стали непростые отношения, сложившиеся у Эндрю Бейли с его руководителем Кэшем Пателем.

Эндрю Бейли стал созаместителем директора ФБР в августе 2025 года. До этого он был генеральным прокурором Миссури и рассматривался администрацией Трампа как один из главных кандидатов на пост генпрокурора США. Когда генпрокурором была назначена Пэм Бонди, для Эндрю Бейли создали должность в ФБР. До его назначения у глав ФБР был обычно один заместитель, его выбирали из числа сотрудников ведомства. В январе 2026 года свой пост покинул другой заместитель Кэша Пателя — Дэн Бонджино. СМИ тогда указывали на возможный конфликт между ним и генпрокурором США Пэм Бонди.

Алена Миклашевская