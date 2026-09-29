Новосибирского застройщика будут судить за хищение 147 млн руб. и отмывание денег

Директор новосибирской стройфирмы «АльянсСтрой» Александр Ворошилов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили в Советском райсуде, в котором пройдут слушания. Первое заседание назначено на 8 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, которую приводит суд, глава стройфирмы «АльянсСтрой» якобы похитил свыше 147 млн руб. Эти деньги были перечислены мэрией Новосибирска и предназначались для выплат дольщикам. Более 130 млн руб., по материалам дела, застройщик легализовал. Денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на расчетные счета сторонних организаций, а также в свой собственный адрес и обналичивались.

Илья Николаев