На 80 году жизни скончался заслуженный артист РФ Виктор Антонов

В возрасте 79 лет умер заслуженный артист России Виктор Антонов. Об этом сообщает пресс-служба Томского областного театра драмы, где актер играл в последние годы.

Причиной смерти Виктора Антонова стала пневмония, пишут «РИА Новости». По словам коллег артиста, он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Свою карьеру господин Антонов начал в Казанском театре юного зрителя в 1964 году. В 1976-м перешел в Томский областной драматический театр. С 1981-го по 1989 год он работал в Ташкенте в Академическом театре драмы им. Горького, после чего вернулся в Томск. Звание заслуженного артиста ему присвоили в 1998 году.

Александра Стрелкова