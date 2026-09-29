Вторичное жилье обрело популярность на ипотечном рынке Орловской области

За первое полугодие 2026-го жители Орловской области заключили 1 925 ипотечных договоров. Почти три четверти из них — 1 403 договора — оформлены на покупку жилья на вторичном рынке. Таким образом, 522 договора заключили для приобретения «квадратов» у застройщика. Объем заемных средств на покупку жилья составил 4,1 млрд руб. для «вторичек» и 2,7 млрд руб. — для новостроек. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Вероятно, такая динамика сложилась из-за того, что кредит на жилье по льготной программе "Семейная ипотека" сейчас можно взять и на квартиры "с пробегом". Это работает в тех населенных пунктах, где нет новостроек. То есть в районах области, где, кстати, жилье ощутимо дешевле,— пояснила начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

Также аналитики отметили, что по сравнению с январем—июнем 2025 года жители региона стали брать квартиры в ипотеку значительно чаще. В прошлом году за этот период оформили 1 484 кредита на жилье. Рост показателя составил 30%, а сумма заемных средств увеличилась почти на четверть.

«Ставки по кредитам, в том числе ипотечным, постепенно снижаются. Поэтому орловцы стали более активно покупать жилье с использованием заемных средств. Кроме того, макропруденциальное регулирование Банка России уже не так заметно сдерживает рост ипотечного кредитования»,— прокомментировала Наталья Киселева.

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Орловская область заняла четвертое место среди регионов Черноземья и разместилась на 59-й строчке общероссийского рейтинга по доступности жилищного кредитования. Лидером макрорегиона признана Липецкая область, а аутсайдером — Тамбовская.

Денис Данилов