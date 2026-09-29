Суд отменил переоценку имущества аквапарка в Новосибирске из-за мирового соглашения

Арбитражный суд Новосибирской области отказал бывшему владельцу аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ Строй» в лице Петра Овчинникова — в проведении повторной экспертизы для оценки стоимости комплекса. Решение было принято по заявлению о разрешении разногласий, касающихся продажи имущества признанного банкротом предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Компания «Сеан» (основной кредитор аквапарка, владеет 90,98% голосов) в 2024 году оспорила выводы ООО «Финансово-производственная группа «Тасадор», оценившей аквапарк в 3,25 млрд руб. (совместно с недостроенной гостиницей и парковкой). Проведение новой экспертизы в том же году поручили ООО «Аддендум», однако сроки неоднократно сдвигались из-за необходимости привлечения строительно-технического эксперта для оценки физического износа здания.

Как следует из определения суда от 10 сентября 2026 года, стороны заявили об отсутствии актуальности спора в связи с намерением заключить мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Стоимость аквапарка была зафиксирована на уровне около 2,13–2,14 млрд руб. Эта сумма основана на оценке учредителя «ВДТ Строй» (2,13 млрд руб. в 2021 году) и подтверждена залогодержателем — ПАО «Межтопэнергобанк» (2,14 млрд руб. в 2022 году).

«Аквамир» был построен в 2016 году. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб., часть из них привлекалась в Межтопэнергобанке. Проекту также были предоставлены госсубсидии из регионального бюджета на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам.

Компания «ВДТ Строй» являлась заказчиком строительства «Аквамира». В апреле 2019 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении генподрядчика строительства аквапарка компании «Кварсис-строитель», а в сентябре 2019 года суд признал «ВДТ Строй» банкротом. На данный момент в реестр требований кредиторов ООО «ВДТ Строй» включено 1,8 млрд руб.

В августе прошлого года совладельцами управляющего новосибирским аквапарком ООО «ВДТ Строй» стали структуры бизнесмена Николая Манцурова — «Райдекс-Инвест» и ООО «Сеан».

Лолита Белова