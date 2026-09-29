Минстрой готовит единый рейтинг подрядчиков для допуска к госконтрактам
Минстрой готовит единый рейтинг строительных подрядчиков, который станет основой их допуска к госконтрактам. Как сообщили “Ъ” в министерстве, уже утверждена «дорожная карта» по переходу к системе рейтингования предприятий строительной отрасли. Она определит алгоритм оценки участников рынка.
В Минстрое поясняют, что главная цель формирования рейтинга — создать источник достоверной и актуальной информации о деловой репутации, кадровом потенциале, финансовой устойчивости и обеспеченности строительных компаний оборудованием. Рейтинг, по задумке ведомства, должен отражать реальную способность подрядчика исполнять свои обязательства по договорам.
Эксперты называют инициативу логичным шагом к снижению рисков для заказчиков, но отмечают, что эффективность меры будет зависеть от прозрачности критериев — рейтинг не должен стать формальным барьером при закупках.
Подробнее — в материале «Строителям оформят допуск к закупкам».
По состоянию на август 2026 года при выборе строительного подрядчика заказчики по закону могли ориентироваться на опыт участника, но не учитывать деловую репутацию как самостоятельный критерий. Поэтому рейтинг должен превратить сведения о репутации компании в формализованный элемент процедуры допуска, дополнив уже применяемую проверку опыта.
В июле 2021 года в открытых конкурсах оценивали не только цену, но и квалификацию подрядчика: наличие финансовых и материальных ресурсов, опыт, а также стоимость и количество исполненных контрактов. При такой конструкции значительная роль комиссии уже создавала риск злоупотреблений полномочиями; перенос оценки в рейтинг не устраняет этот риск сам по себе, если порядок начисления баллов останется непрозрачным.