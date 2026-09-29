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Минстрой готовит единый рейтинг подрядчиков для допуска к госконтрактам

Минстрой готовит единый рейтинг строительных подрядчиков, который станет основой их допуска к госконтрактам. Как сообщили “Ъ” в министерстве, уже утверждена «дорожная карта» по переходу к системе рейтингования предприятий строительной отрасли. Она определит алгоритм оценки участников рынка.

В Минстрое поясняют, что главная цель формирования рейтинга — создать источник достоверной и актуальной информации о деловой репутации, кадровом потенциале, финансовой устойчивости и обеспеченности строительных компаний оборудованием. Рейтинг, по задумке ведомства, должен отражать реальную способность подрядчика исполнять свои обязательства по договорам.

Эксперты называют инициативу логичным шагом к снижению рисков для заказчиков, но отмечают, что эффективность меры будет зависеть от прозрачности критериев — рейтинг не должен стать формальным барьером при закупках.

Подробнее — в материале «Строителям оформят допуск к закупкам».

Составлено ИИ-Ассистентъ

По состоянию на август 2026 года при выборе строительного подрядчика заказчики по закону могли ориентироваться на опыт участника, но не учитывать деловую репутацию как самостоятельный критерий. Поэтому рейтинг должен превратить сведения о репутации компании в формализованный элемент процедуры допуска, дополнив уже применяемую проверку опыта.

В июле 2021 года в открытых конкурсах оценивали не только цену, но и квалификацию подрядчика: наличие финансовых и материальных ресурсов, опыт, а также стоимость и количество исполненных контрактов. При такой конструкции значительная роль комиссии уже создавала риск злоупотреблений полномочиями; перенос оценки в рейтинг не устраняет этот риск сам по себе, если порядок начисления баллов останется непрозрачным.

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