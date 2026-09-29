Минстрой готовит единый рейтинг подрядчиков для допуска к госконтрактам

Минстрой готовит единый рейтинг строительных подрядчиков, который станет основой их допуска к госконтрактам. Как сообщили “Ъ” в министерстве, уже утверждена «дорожная карта» по переходу к системе рейтингования предприятий строительной отрасли. Она определит алгоритм оценки участников рынка.

В Минстрое поясняют, что главная цель формирования рейтинга — создать источник достоверной и актуальной информации о деловой репутации, кадровом потенциале, финансовой устойчивости и обеспеченности строительных компаний оборудованием. Рейтинг, по задумке ведомства, должен отражать реальную способность подрядчика исполнять свои обязательства по договорам.

Эксперты называют инициативу логичным шагом к снижению рисков для заказчиков, но отмечают, что эффективность меры будет зависеть от прозрачности критериев — рейтинг не должен стать формальным барьером при закупках.

Подробнее — в материале «Строителям оформят допуск к закупкам».