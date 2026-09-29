Красноярское минэкологии требует 200 млн руб. с местной компании

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск минприроды региона о взыскании около 200 млн руб. с ООО «Фортуна 3» (Красноярский край) за загрязнение почвы в Богучанском районе. Судебное заседание по делу назначено на 9 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

В ходе проверки министерства было установлено, что компания складировала на почве отходы лесопиления (опилки, горбыль, кора, щепа), образующиеся в результате хозяйственной деятельности в поселке Ангарский. Площадь загрязнения превысила 55,5 тыс. кв. м.

В пробах почвы специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации фторид-ионов и загрязняющих веществ, в том числе отходов 4 класса опасности для окружающей среды, говорится в сообщении суда. Ущерб почве, по подсчетам ведомства, составил 199,6 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фортуна 3» зарегистрировано в 2009 году. Основной вид деятельности организации — работа в сфере оптовой торговли древесиной и необработанными лесоматериалами. По итогам прошлого года чистый убыток компании составил 1,9 млн руб. при выручке в 528 млн руб.

Александра Стрелкова