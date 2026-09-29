«Додо пицца» и «Дринкит» заявили о штатной работе после кибератаки
Кибератака на сервисы «Додо пиццы» и «Дринкит» в большей степени затронула данные сотрудников, частично — клиентские. Сейчас сервисы работают в штатном режиме, заявили ТАСС в пресс-службе «Додо пиццы».
По данным компании, атака была осуществлена 27–28 сентября. Хакеры получили несанкционированный доступ к части IT-инфраструктуры, однако команда информационной безопасности «оперативно отреагировала на инцидент и заблокировала доступ злоумышленников».
Как уточнил в компании, хакеры могли получить доступ к части данных клиентов «Додо пиццы»: именам, адресам доставки, номерам телефонов, составу заказов, а также дню и месяцу рождения. В случае с клиентами «Дринкит» речь может идти о номерах телефонов и именах, указанных в профиле. Платежные данные банковских карт не затронуты, заверили в пресс-службе.
Сеть ресторанов «Додо Пицца» сообщила о кибератаке на свою IT-систему 28 сентября. Компания уведомила о произошедшем Роскомнадзор и проводит внутреннюю проверку.
Главный риск при таком доступе связан не только с возможным раскрытием данных, но и с их дальнейшим использованием в атаках. Имена, телефоны и сведения о заказах могут обогатить базы злоумышленников, которые затем способны ссылаться на известные им детали и выдавать себя, например, за сотрудников правоохранительных органов, делая фишинговые обращения убедительнее.
К мерам усиления защиты после атаки относятся укрепление центра операционной безопасности, привлечение профильных партнеров к мониторингу и непрерывному сканированию сети, а также постоянная оценка риска компрометации внутри инфраструктуры с помощью EDR-решений. Такой набор мер направлен не только на блокировку уже выявленного доступа, но и на обнаружение новых попыток проникновения.