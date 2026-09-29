Блогеру Портнягину запросили пять лет по делу об отмывании средств
Гособвинение в ходе прений попросило приговорить к пяти годам колонии блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Его обвиняют в отмывании преступных доходов. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.
Прения прошли в Мещанском районном суде Москвы. Помимо блогера, на скамье подсудимых оказались его деловой партнер Алексей Николаев и супруга Екатерина Портнягина. Им запросили два года и 7,5 года соответственно. Последней также вменили дачу взятки в особо крупном размере, но одновременно запросили отсрочку, так как имеется малолетний ребенок.
По версии следствия, блогер использовал схему дробления бизнеса, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Общая налоговая недоимка составила 15,3 млн руб. Согласно материалам, эту сумму блогер отмыл за счет покупки недвижимости за 7,3 млн руб., а остальные 8 млн руб. его жена выдала в качестве займов ИП Николаеву.
Дмитрий и Екатерина Портнягины не признают вину в отмывании средств, однако супруга признала дачу взятки. Алексей Николаев признал вину. Защита запросила для фигурантов оправдательные приговоры, а в случае госпожи Портнягиной ее адвокаты попросили не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Адвокат семьи Анастасия Селиванова отметила, что в следствие не исправило ошибки, из-за которых дело отправили на доработку в 2025 году. В свою очередь защитник Денис Никандров заявил, что часть вменяемых следствием финансовых операций вообще не проводилась и не подтверждается банковскими выписками.
Это вторая попытка рассмотреть дело Портнягина. Изначально блогер предстал перед судом по обвинению в легализации 139 млн руб. в апреле 2025 года. Однако в ноябре дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении.
Подробнее — в материале «Ъ» «Баня с отмыванием».
Уголовное дело блогера Дмитрия Портнягина рассматривается в суде повторно: в ноябре 2025 года дело уже возвращали в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, хотя в ходе первого процесса прокуратура запрашивала для него пять лет колонии, а для его супруги Екатерины Портнягиной — три года. Первоначально Дмитрия Портнягина обвиняли в легализации 64 млн руб. преступных доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов как физлица в 2018–2020 годах, а его супруге Екатерине Портнягиной вменяли отмывание более 30 млн руб. и дачу взятки в 300 тыс. руб. чиновнику за отмену сноса банного комплекса Siberia. В октябре 2024 года Дмитрий Портнягин выплатил государству 188 млн руб., после чего дело о неуплате налогов прекратили в феврале 2025 года, а Арбитражный суд снял с него часть задолженности, признав излишне начисленными более 40,6 млн руб. Обвинения блогеру и его жене в отмывании денег были связаны с расходами на личные цели, включая рождение ребенка.