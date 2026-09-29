Блогеру Портнягину запросили пять лет по делу об отмывании средств

Гособвинение в ходе прений попросило приговорить к пяти годам колонии блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Его обвиняют в отмывании преступных доходов. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Прения прошли в Мещанском районном суде Москвы. Помимо блогера, на скамье подсудимых оказались его деловой партнер Алексей Николаев и супруга Екатерина Портнягина. Им запросили два года и 7,5 года соответственно. Последней также вменили дачу взятки в особо крупном размере, но одновременно запросили отсрочку, так как имеется малолетний ребенок.

По версии следствия, блогер использовал схему дробления бизнеса, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Общая налоговая недоимка составила 15,3 млн руб. Согласно материалам, эту сумму блогер отмыл за счет покупки недвижимости за 7,3 млн руб., а остальные 8 млн руб. его жена выдала в качестве займов ИП Николаеву.

Дмитрий и Екатерина Портнягины не признают вину в отмывании средств, однако супруга признала дачу взятки. Алексей Николаев признал вину. Защита запросила для фигурантов оправдательные приговоры, а в случае госпожи Портнягиной ее адвокаты попросили не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Адвокат семьи Анастасия Селиванова отметила, что в следствие не исправило ошибки, из-за которых дело отправили на доработку в 2025 году. В свою очередь защитник Денис Никандров заявил, что часть вменяемых следствием финансовых операций вообще не проводилась и не подтверждается банковскими выписками.

Это вторая попытка рассмотреть дело Портнягина. Изначально блогер предстал перед судом по обвинению в легализации 139 млн руб. в апреле 2025 года. Однако в ноябре дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баня с отмыванием».

Никита Черненко