Путин поздравил с юбилеем актрису Аллу Демидову

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советскую и российскую актрису Аллу Демидову. Ей исполнилось 90 лет.

«Примите мои поздравления с юбилеем. Человек особого обаяния и безграничного таланта, Вы посвятили свою жизнь служению культуре, состоялись как актриса театра и кино, режиссер, писатель»,— указано в телеграмме президента (цитата по сайту Кремля). Владимир Путин также пожелал госпоже Демидовой здоровья и благополучия.

В кино Алла Демидова дебютировала в 1957 году, исполнив роль в фильме Захара Аграненко «Лининградская Симфония». Она также снималась в киноработах Игоря Таланкина, Андрея Тарковского, Киры Муратовой. С 1964 года госпожа Демидова служит в Театре на Таганке.