Сегодня отмечает юбилей актриса, чтец, народная артистка РСФСР Алла Демидова

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Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Алла Демидова

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Ее поздравляет оперный и драматический режиссер, семикратный лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Черняков:

— Есть у меня несколько сильных переживаний, связанных с Аллой Демидовой. Причем давнишних, еще до личного знакомства с ней. Безмолвный долгий крик Раневской, впившейся в кованую спинку скамейки в третьем акте эфросовского «Вишневого сада». Герцогиня в «Стакане воды», с ухмылкой уточняющая: «Должность обязывает...». Ее героиня в муратовском «Настройщике», уничижительно пристально осматривающая Ренату Литвинову, Маша в любимовских «Трех сестрах», кутающаяся в шинель у кирпичной стены Таганки. Катя в шепитьковском «Ты и я», зябко съежившаяся за поднятым воротником черного лакового пальто. С ней так и соединилась эта редкая, одновременно уязвимая и надменная маска… Демидова — великая. И нет сейчас никого, кто бы хоть в чем-то наследовал ей. Большие актрисы должны жить очень долго! Дорогая Алла Сергеевна, желаю этого Вам и всем нам! С днем рождения!

Сегодня исполняется 60 лет кинорежиссеру, продюсеру Алексею Федорченко

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Алексей Федорченко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Его поздравляет кинорежиссер, сценарист Алексей Попогребский:

— Дорогой Алексей, ты умеешь те вещи, которые я совершенно не умею, никогда не умел и вряд ли когда-нибудь научусь делать. Каждый раз ты меня удивляешь. Продолжай пожалуйста, очень надеюсь, что ты не потеряешь способность удивлять нас всех новым, неожиданным, совершенно другим. Мне кажется, ты обладаешь тем самым замечательным и нужным талантом удивлять самого себя. Продолжай, дорогой, многие лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»