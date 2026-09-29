Cloud.ru анонсировал второй выпуск облигаций на 10 млрд рублей
Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru разместит новый выпуск биржевых облигаций объемом не менее 10 млрд руб. и сроком обращения 2,5 года. Об этом «Ъ» сообщили в компании.
Ставка купона будет определяться как ключевая ставка Банка России плюс премия не более 200 базисных пунктов. Сбор книги заявок ожидается 8 октября 2026 года.
«Мы реализуем план по диверсификации источников финансирования и повышаем устойчивость бизнеса. Второе размещение биржевых облигаций, в этот раз с "плавающей" купонной ставкой, позволит привлечь внимание новых инвесторов», — заявил гендиректор Cloud.ru Михаил Лобоцкий. По его словам, привлеченные средства направят на развитие облачной и ИИ-инфраструктуры, а также расширение текущей продуктовой линейки и запуск новых бизнес-направлений.
Книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций Cloud.ru закрыл в начале июля.
Плавающий купон привязывает выплаты по облигации к ключевой ставке Банка России, поэтому доходность бумаги не фиксируется на весь срок обращения. У такой конструкции есть ограничение для инвесторов: ликвидность облигаций с плавающим купоном обычно ниже, чем у классических выпусков.
Новое финансирование приходится на уже обозначенный Cloud.ru инвестиционный контур. В первом полугодии 2026 года компания направила 8,5 млрд руб. на оборудование, программное обеспечение и другие нематериальные активы, выделив инфраструктуру, безопасность и новые технологии; ранее в Cloud.ru называли облако для ИИ одним из главных драйверов роста российского облачного рынка и PaaS.