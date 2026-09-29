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Людмила Нарусова переназначена сенатором от Тувы в Совфеде

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал указ о переназначении Людмилы Нарусовой представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Тувы.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Людмила Нарусова, входившая в первую пятерку списка «Единой России» на недавних выборах, сохраняет за собой пост, который занимает с 2016 года.

В июне этого года два источника в верхней палате сообщили «Ъ» о том, что Людмила Нарусова может покинуть СФ. Как отмечал тогда один из них, глава Тувы, который 22 мая заручился поддержкой Владимира Путина на второй срок, хотел назначить сенатором «своего человека». В числе возможных кандидатов источники называли военнослужащего Сурена Бады и уполномоченного по правам человека в республике Александра Адыгбая.

Людмила Нарусова впервые попала в парламент еще в 1995 году, избравшись в Госдуму по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга. Городом в тот момент руководил ее супруг Анатолий Собчак. В 1999-м она баллотировалась уже по округу в родной Брянской области, но проиграла коммунисту Василию Шандыбину. На выборах президента-2000 госпожа Нарусова была доверенным лицом Владимира Путина.

В 2002 году бывший депутат неожиданно получила пост сенатора от парламента Тувы. Как сообщал «Ъ», его спикер объяснял выбор тем, что госпожа Нарусова имела большое влияние на федеральном уровне.

Лолита Белова

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