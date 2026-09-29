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Ольга Щетинина стала сенатором от нижегородского парламента

Законодательное собрание Нижегородской области единогласно наделило Ольгу Щетинину полномочиями сенатора от регионального парламента. До этого госпожа Щетинина представляла в Совете Федерации исполнительную власть области.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», заксобрание седьмого созыва представлял Дмитрий Краснов, который вновь избрался депутатом ЗС НО и стал заместителем председателя регионального парламента.

Поздравляя Ольгу Щетинину с избранием, господин Краснов отметил, что ей нужна «должность повыше».

Галина Шамберина