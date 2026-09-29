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Замами председателя нижегородского парламента стали четыре единоросса

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области восьмого созыва утвердили четырех заместителей председателя на первом заседании 29 сентября. Число замов по сравнению с предыдущим созывом осталось прежним.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Кандидатов выдвинула только «Единая Россия», это Алексей Антонов, Денис Бакиев, Дмитрий Краснов и Максим Ребров. В прошлом созыве должность одного зама занимал представитель КПРФ: сначала это был Владислав Егоров, после его ухода в Госдуму должность заняла Людмила Буркова. Новым замом председателя стал Максим Ребров.

Как писал «Ъ-Приволжье», спикером заксобрания переизбран Евгений Люлин. Таким образом, весь президиум регионального заксобрания заняли представители правящей партии.

Галина Шамберина