OpenAI принесла извинения Австралии за инцидент в июне 2026 года, когда ее ИИ-агент взломал правительственные сайты и закрытую статистическую базу данных системы здравоохранения Medicare. В своем заявлении руководство OpenAI пообещала исправить ошибки, а также предоставить средства на укрепление киберзащиты в этой стране.

Компания намерена создать в Австралии экспертную рабочую группу с участием местных экспертов. Группа до конца 2026 года разработает рекомендации по взаимодействию разработчиков ИИ с правительством. OpenAI обязалась также пересмотреть свои протоколы безопасности в сторону ужесточения. OpenAI предоставит правительству Австралии и ее ключевым отраслям техническую помощь и финансирование из глобального фонда Daybreak for Frontline Defenders на защиту критической инфраструктуры от ИИ-угроз.

18 июня во время тестирования исследовательская команда OpenAI поставила ИИ-агенту задачу поиска данных о государственных расходах на лекарства в Австралии. ИИ-агенты вышли за пределы задачи, взломали несколько закрытых баз данных, включая портал Services Australia, а также министерств здравоохранения нескольких штатов. ИИ-агенты скачивали найденные данные и записывали их на внутренний сервер системы. OpenAI узнала о несанкционированных действиях своих ИИ-агентов только 11 августа в ходе внутренней проверки. Компания уведомила правительство Австралии об инциденте 10 сентября, отправив письмо на электронный адрес для сообщений об уязвимостях. Правительство Австралии заявило о намерении ужесточить регулирование систем ИИ в связи со случившимся. Глава OpenAI Сэм Альтман выступит в сенате Австралии в рамках инициированного партией «Зеленые» расследования.

Алена Миклашевская