Главу OpenAI и руководителя Anthropic Дарио Амодея вызвали на заседание сената Австралии, сообщает The Guardian. Разбирательство началось после того, как ИИ-агент OpenAI получил доступ к правительственным сайтам.

В среду премьер-министр Австралии Энтони Албанезе рассказал, что в июне ИИ-агент OpenAI несанкционированно получил доступ к австралийской системе Medicare, а также нескольким другим ресурсам Минздрава страны. По словам господина Албанезе, OpenAI уведомила правительство об инциденте только 10 сентября, прислав электронное письмо на «общедоступный почтовый ящик». Премьер-министр назвал ситуацию неприемлемой и заявил, что лично поговорил о ней с Сэмом Альтманом.

Руководителей OpenAI и Anthropic пригласили выступить на инициированном партией «Зеленые» расследовании в области ИИ и центров обработки данных. Глава комиссии по расследованию, сенатор от «Зеленых» Сара Хэнсон-Янг заявила, что господин Альтман должен ответить на вопросы о взломе публично. «Нельзя все это обсуждать за закрытыми дверями. Общественность имеет право знать, что здесь происходило», — заявила парламентарий.

Одновременно лейбористское правительство Австралии обсуждает с OpenAI расширение работы и возможность обучать ИИ в Австралии. На вопрос о том, изменил ли инцидент мнение властей о целесообразности такого сотрудничества, премьер-министр Албанезе прямо не ответил, отмечает The Guardian.