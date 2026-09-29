Спикером нижегородского заксобрания переизбран Евгений Люлин

Евгений Люлин переизбран председателем законодательного собрания Нижегородской области. На первом заседании восьмого созыва за его кандидатуру проголосовали 46 депутатов. По форме депутаты выбрали открытое голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Голосование было безальтернативным, кандидата выдвинула только «Единая Россия», на долю которой приходится 82% депутатского корпуса. Вопросов от депутатов по кандидатуре не поступило.

Евгений Люлин был председателем заксобрания в 2002-2007 годах, затем, оставаясь депутатом, работал в структурах «Лукойла». В 2013-2020 годах был заместителем губернатора, после чего снова избрался в заксобрание (шестого созыва) и стал его председателем. Сейчас депутату 69 лет.

Галина Шамберина