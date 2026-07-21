Reuters: УВКБ ООН ведет кампанию по сохранению отношений США

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит кампанию по убеждению США сохранить финансовую поддержку. Вашингтон, исторически крупнейший донор УВКБ ООН, чей взнос в бюджет агентства в 2025 году составил $868 млн или четверть от общего финансирования, в настоящее время рассматривает возможность прекращения сотрудничества, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Обсуждения в США по поводу выхода из УВКБ ООН последовали за разногласиями по поводу назначения заместителя верховного комиссара. В июне генсек ООН Антониу Гутерриш и комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих выбрали на эту должность американского карьерного дипломата Трессу Рэй Финерти вместо бывшего сотрудника дипломатической службы Саймона Хэнкинсона, которого поддерживали в администрации президента США.

В настоящее время УВКБ ООН уведомило своих сторонников о возможности выхода Вашингтона из его руководящего Исполнительного комитета, а также о возможности внесения США в черный список. В агентстве при этом понимают, что любое прекращение финансирования со стороны США серьезно ослабит его. Поэтому представители УВКБ ООН ранее просили своих сторонников использовать все доступные дипломатические каналы с Соединенными Штатами, чтобы призвать к продолжению поддержки.

Официально в ООН не комментируют ситуацию. Представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что никаких изменений во взаимодействии Вашингтона с УВКБ ООН не произошло. «Как и со многими другими международными организациями, мы работаем с УВКБ ООН, когда это полезно для продвижения внешнеполитических интересов США или спасения жизней»,— добавил представитель Госдепартамента.

С начала своего второго срока в 2025 году президент США Дональд Трамп сократил финансирование учреждений ООН и вышел из десятков организаций ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения. Представители администрации Трампа также призвали другие страны присоединиться к глобальной кампании по отмене защиты прав беженцев. УВКБ ООН уже столкнулось с финансовым кризисом после того, как доступное финансирование сократилось примерно на 30% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Агентство сократило тысячи рабочих мест и объявило о дальнейших сокращениях в этом году.

Влад Никифоров