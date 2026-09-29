Прокуратура начала проверку после двухдневного отключения воды в Сызрани

Прокуратура Сызрани по поручению регионального надзорного ведомства проводит проверку в связи с отключением холодной воды в городе 24 и 25 сентября. Контрольный орган устанавливает, соблюдала ли местная ресурсоснабжающая организация требования федерального законодательства о водоснабжении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, причиной перебоев стали два последовательных порыва на магистральном трубопроводе. В зону отключения попали более 1,3 тыс. домов и 28 социально значимых объектов. Водоснабжение удалось восстановить лишь после продолжительных ремонтных работ.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ситуация с соблюдением прав граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества остается на контроле прокуратуры.

Георгий Портнов