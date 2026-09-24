В Сызрани без воды остались более 1,3 тыс. домов и 28 соцобъектов

В Сызрани на улице Дизельной поврежден трубопровод холодного водоснабжения — произошла утечка на участке диаметром 630 мм. Информацию об инциденте разместило ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Без холодного водоснабжения временно остаются жители 132 многоквартирных и 1200 частных домов, а также потребители 28 социально значимых объектов.

Аварийные службы рассчитывают восстановить подачу воды к 19:00 24 сентября. Ход работ находится на контроле регионального управления МЧС.

Георгий Портнов