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Водителя опрокинувшегося на Байкале внедорожника приговорили к условному сроку

Ольхонский районный суд Иркутской области признал местного жителя виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Речь идет о водителе внедорожника «УАЗ», который в январе опрокинулся на льду Байкала, в результате чего погибла туристка, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Приангарья. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Он признал вину. Приговор не обжаловали, он вступил в законную силу.

Судом установлено, что 28 января житель поселка Хужир незаконно оказывал туристические услуги и перевозил по льду Байкала в своем автомобиле «УАЗ» группу из десяти человек. В процессе поездки он допустил наезд на ледовую трещину с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате 75-летняя женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончалась на месте. Другим пассажирам были причинены повреждения различной степени тяжести.

Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, перевозчик «не имел водительского удостоверения» и проигнорировал знаки, запрещающие выезд на лед вне официальной переправы. Мужчина не обеспечил «наличие в автомашине средств безопасности», добавили в суде.

Влад Никифоров, Иркутск

Составлено ИИ-Ассистентъ

Перевозка по льду вне официальных ледовых дорог в Приангарье связана с установленным ограничением: в феврале 2026 года власти региона заявляли о планируемом ужесточении запрета на такой выезд. Поэтому безопасность поездки зависит не только от исправности автомобиля, но и от использования разрешенного маршрута.

В 2026 году резкая смена погоды — от сильных морозов к оттепели — сделала байкальский лед менее устойчивым, после чего участились случаи провала автомобилей. На этом фоне выезд за пределы официальной переправы создавал дополнительный риск для перевозки пассажиров.

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