ИИ обеспечит около 70% прироста энергопотребления дата-центров в России
Энергопотребление ЦОДов в России к 2030 году достигнет 26,2 млрд кВт•ч, что на 76% выше, чем показатели 2025 года, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства. При этом большая часть всего прироста придется на работу ИИ. Эксперты прогнозируют скорое распределение вычислительных мощностей по регионам, однако участники рынка такую перспективу оценивают более осторожно.
Потребление направления colocation (аренда площадей в ЦОДах) увеличится с 6,4 млрд до 7,9 млрд кВт•ч, собственных ЦОДов компаний — с 3,5 млрд до 4 млрд кВт•ч, облаков без ИИ-нагрузки — с 2,4 млрд до 3,8 млрд кВт•ч. Так, облака вырастут в 1,6 раза, colocation — примерно на четверть, собственные ЦОДы — примерно на 15%.
На конец 2024 года в Московском регионе было 76% мощностей ЦОДов, по оценке НРА, к концу 2025-го — около 72%. К 2030 году доля столичного региона снизится примерно до половины (51%), а доля регионов за пределами двух столиц вырастет с 20% до 41%.
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Основной механизм роста энергопотребления дата-центров связан с высокой плотностью ИИ-вычислений. Если ранее на стойку приходилось до 10 кВт, то для современных серверов, используемых в ИИ, требуется 20–40 кВт, а в отдельных случаях — до 60 кВт. Почти вся эта электроэнергия преобразуется в тепло, что требует специальных систем охлаждения и гарантированного энергоснабжения стоек от 25 кВт и выше, чтобы избежать сбоев.
Перенос вычислительных мощностей из Московского региона в другие регионы России сталкивается с рядом инфраструктурных ограничений. Для успешного размещения дата-центра необходим доступ к большим объемам энергетики, хорошая телекоммуникационная связанность, наличие потребителей услуг в регионе и транспортная доступность для доставки оборудования и персонала. Срок технологического присоединения к сетям может достигать трех лет, что замедляет реализацию новых проектов. Кроме того, физические ограничения по скорости передачи данных и требования к сетевому резерву препятствуют выносу объектов ЦОД далее 100–150 км от основных потребителей.
Дополнительные сложности включают дефицит мощностей на крупных подстанциях, задержки с запуском новой генерации и высокую концентрацию заявок на присоединение, что может блокировать развитие соседних проектов, поскольку дата-центры создают пики спроса от 20 до 100 МВт. В Московском регионе размещению мощных объектов ЦОД препятствуют высокая стоимость земельных участков и плотность застройки. В качестве перспективных регионов для размещения ЦОДов рассматриваются области с атомными и гидроэлектростанциями.