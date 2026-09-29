ИИ обеспечит около 70% прироста энергопотребления дата-центров в России

Энергопотребление ЦОДов в России к 2030 году достигнет 26,2 млрд кВт•ч, что на 76% выше, чем показатели 2025 года, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства. При этом большая часть всего прироста придется на работу ИИ. Эксперты прогнозируют скорое распределение вычислительных мощностей по регионам, однако участники рынка такую перспективу оценивают более осторожно.

Потребление направления colocation (аренда площадей в ЦОДах) увеличится с 6,4 млрд до 7,9 млрд кВт•ч, собственных ЦОДов компаний — с 3,5 млрд до 4 млрд кВт•ч, облаков без ИИ-нагрузки — с 2,4 млрд до 3,8 млрд кВт•ч. Так, облака вырастут в 1,6 раза, colocation — примерно на четверть, собственные ЦОДы — примерно на 15%.

На конец 2024 года в Московском регионе было 76% мощностей ЦОДов, по оценке НРА, к концу 2025-го — около 72%. К 2030 году доля столичного региона снизится примерно до половины (51%), а доля регионов за пределами двух столиц вырастет с 20% до 41%.

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