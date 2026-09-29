Интеллект идет на свет

Энергопотребление ЦОДов в России к 2030 году достигнет 26,2 млрд кВт•ч, что на 76% выше, чем показатели 2025 года, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства. При этом большая часть всего прироста придется на работу ИИ. Эксперты прогнозируют скорое распределение вычислительных мощностей по регионам, однако участники рынка такую перспективу оценивают более осторожно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Потребление электроэнергии дата-центрами в России к 2030 году достигнет 26,2 млрд кВт•ч, что на 76% больше, чем в 2025-м, следует из прогноза Национального рейтингового агентства (НРА). Искусственный интеллект станет крупнейшим потребителем внутри этого объема, увеличившись вчетверо, с 2,6 млрд кВт•ч в 2025 году до 10,5 млрд кВт•ч к 2030-му, или на 40%, что составит около 70% всего прироста потребления дата-центров.

Потребление направления colocation (аренда площадей в ЦОДах) увеличится с 6,4 млрд до 7,9 млрд кВт•ч, собственных ЦОДов компаний — с 3,5 млрд до 4 млрд кВт•ч, облаков без ИИ-нагрузки — с 2,4 млрд до 3,8 млрд кВт•ч. Так, облака вырастут в 1,6 раза, colocation — примерно на четверть, собственные ЦОДы — примерно на 15%.

На конец 2024 года в Московском регионе было 76% мощностей ЦОДов, по оценке НРА, к концу 2025-го — около 72%.

К 2030 году доля столичного региона снизится примерно до половины (51%), а доля регионов за пределами двух столиц вырастет с 20% до 41%.

«Обучению моделей не нужна близость к клиенту — ему нужна свободная энергия»,— отмечают исследователи НРА. В качестве примера агентство приводит проект дата-центра Cloud X в Иркутской области на 154 МВт. К 2030 году почти две трети ИИ-нагрузки будет работать за пределами Москвы и Петербурга, предсказывают в НРА. Colocation и коммерческие ЦОДы, наоборот, на две трети останутся московскими.

Отдельно НРА оценивает перспективы PUE — показателя энергоэффективности ЦОДов, который отражает, сколько всего электроэнергии потребляет объект по сравнению с тем, сколько уходит чисто на работу IT-оборудования. Для новых ЦОДов в РФ реалистичен PUE 1,1–1,3, говорится в исследовании, около 1,15 — в ИИ-залах с жидкостным охлаждением и около 1,3 — в обычных (показатель 1 расценивается как идеальный). Средний по рынку PUE будет снижаться медленнее — примерно до 1,33 к 2030 году. «Разрыв между лучшими и средними сохранится: дело не в технологиях, а в возрасте площадок»,— отмечают авторы. Сейчас лучший результат в России — 1,04 у дата-центра М-100 компании VK, 1,12 в среднем по крупнейшим площадкам «Яндекса» по итогам 2025 года. У других операторов PUE расходятся от 1,15 до 2,00. Yandex Cloud и Selectel не ответили по существу. VK отказался от комментариев.

«У корпоративных и гиперскейловых ЦОДов PUE может быть ниже, они могут и применяют более энергоэффективные решения в силу того, что сами же эксплуатируют ИТ-оборудование. У коммерческих ЦОДов значения PUE будут выше 1,5 не потому, что это плохо, а потому, что решения выполнены, чтобы обеспечивать SLA»,— говорит президент Ассоциации участников отрасли ЦОДов Игорь Дорофеев. С прогнозом по доле столичного региона на рынке он не согласен: «75% продолжает быть в Москве. Несмотря на ограничения, объекты в столичном регионе — это десятки мегаватт, такого в регионах просто нет, поэтому доля столиц будет и дальше расти».

Не спешат ожидать перенос из Москвы и Подмосковья вычислительных мощностей и в РТК-ЦОД.

Директор по развитию и эксплуатации компании Константин Степанов отмечает, что Москва останется крупнейшим рынком потребителей вычислительных мощностей.

Впрочем, по его словам, следующая волна ЦОДов «будет более распределенной». Среди потенциальных направлений он приводит Санкт-Петербург, Урал и Сибирь, где одновременно есть спрос и возможность получить десятки мегаватт в разумные сроки. «Главный критерий сегодня уже не цена электроэнергии, а ее физическая доступность и срок подключения. Это общемировая тенденция. Новые крупные кампусы уходят из перегруженных традиционных хабов туда, где есть энергия. К тому же для ИИ-нагрузки расстояние до конечного пользователя менее критично. Поэтому новая формула размещения ЦОДа выглядит так: сначала мощность и срок ее получения, затем спрос и связность и уже после — стоимость киловатт-часа»,— добавил он.

Филипп Крупанин, Анна Тыбинь