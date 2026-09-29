Депутаты заксобрания Нижегородской области VIII созыва принесли присягу
Вновь избранные депутаты законодательного собрания Нижегородской области принесли присягу на первом заседании восьмого созыва 29 сентября. На нем присутствовали 47 из 50 парламентариев.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Заседание открыл 73-летний замдиректора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Юрий Якимов как старейший депутат нового созыва.
Как писал «Ъ-Приволжье», в заксобрание восьмого созыва прошли 41 депутат от «Единой России», четыре от КПРФ, по два — от ЛДПР и «Новых людей» и один от «Справедливой России». Из седьмого созыва переизбрались 33 депутата.