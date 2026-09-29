В Липецкой области исторический «Арестный дом» снова продают за 1 рубль
Минимущества Липецкой области повторно выставило на торги «Арестный дом»
Минимущества Липецкой области выставило на повторный конкурс объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Арестный дом» 1912 года постройки. Он расположен на улице Фридриха Энгельса, 145 в Усмани. Начальная цена с прошлых торгов не изменилась и составляет 1 руб., следует из конкурсной документации.
ОКН «Арестный дом» в Усмани Липецкой области
Фото: ГИС «Торги»
Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 392,6 кв. м. Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно проведенной экспертизе, повреждены кирпичная кладка и стены, несущие конструкции покрылись трещинами, перекрытия и полы в аварийном состоянии. Постройка заброшена и отключена от всех коммуникаций.
Покупатель принимает на себя обязательство выполнить все конкурсные условия по реставрации объекта и приспособлению для современного использования до 31 декабря 2030 года (ранее — до 2033 года). Отдельно за 1 руб. в год в аренду предлагается земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м, на котором расположен объект. Вид разрешенного использования — здравоохранение.
Шаг конкурса составляет 246,2 тыс. руб., размер задатка — 1,1 млн руб. Подавать заявки на участие в процедуре можно до 23 октября, итоги планируют подвести 30 октября.
В начале XX века подобные «арестные дома» использовались для временного заключения лиц, приговоренных к краткосрочному аресту, например по решению мировых судей.
Предыдущие торги по продаже «Арестного дома» были отменены по решению собственника ОКН. Их объявили в конце мая.
На прошлой неделе в Данковском округе Липецкой области запустили повторный конкурс по продаже ОКН регионального значения «Усадьба Муромцевых». Начальная цена лота составляет 2,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 октября.