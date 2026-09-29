В Липецкой области исторический «Арестный дом» снова продают за 1 рубль

Минимущества Липецкой области выставило на повторный конкурс объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Арестный дом» 1912 года постройки. Он расположен на улице Фридриха Энгельса, 145 в Усмани. Начальная цена с прошлых торгов не изменилась и составляет 1 руб., следует из конкурсной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Арестный дом» в Усмани Липецкой области

Фото: ГИС «Торги» ОКН «Арестный дом» в Усмани Липецкой области

Фото: ГИС «Торги»

Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 392,6 кв. м. Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно проведенной экспертизе, повреждены кирпичная кладка и стены, несущие конструкции покрылись трещинами, перекрытия и полы в аварийном состоянии. Постройка заброшена и отключена от всех коммуникаций.

Покупатель принимает на себя обязательство выполнить все конкурсные условия по реставрации объекта и приспособлению для современного использования до 31 декабря 2030 года (ранее — до 2033 года). Отдельно за 1 руб. в год в аренду предлагается земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м, на котором расположен объект. Вид разрешенного использования — здравоохранение.

Шаг конкурса составляет 246,2 тыс. руб., размер задатка — 1,1 млн руб. Подавать заявки на участие в процедуре можно до 23 октября, итоги планируют подвести 30 октября.

В начале XX века подобные «арестные дома» использовались для временного заключения лиц, приговоренных к краткосрочному аресту, например по решению мировых судей.

Предыдущие торги по продаже «Арестного дома» были отменены по решению собственника ОКН. Их объявили в конце мая.

На прошлой неделе в Данковском округе Липецкой области запустили повторный конкурс по продаже ОКН регионального значения «Усадьба Муромцевых». Начальная цена лота составляет 2,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 октября.

Алина Морозова