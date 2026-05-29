Исторический «Арестный дом» продают в Липецкой области за 1 рубль

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области выставило на продажу объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Арестный дом» 1912 года постройки на улице Фридриха Энгельса, 135 в Усмани. Общая площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 392,6 кв. м. Начальная цена лота составляет 1 руб. Покупатель принимает на себя обязательство выполнить все конкурсные условия по реставрации объекта до 2033 года включительно. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Фото: ГИС «Торги» «Арестный дом» в Усмани Липецкой области

Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно экспертизе, повреждены кирпичная кладка и стены, несущие конструкции покрылись трещинами, перекрытия и полы находятся в аварийном состоянии. Постройка заброшена и отключена от всех коммуникаций.

Отдельно за 1 руб. в год в аренду предлагается земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м, на котором расположен объект. Вид разрешенного использования — здравоохранение.

В начале XX века подобные «арестные дома» использовались для временного заключения лиц, приговоренных к краткосрочному аресту, например по решению мировых судей.

Шаг конкурса — 5% кадастровой стоимости объекта (276,1 тыс. руб.), размер задатка — 20% (1,1 млн руб.).

Заявки на конкурс принимаются до 19 июня, итоги подведут 26-го.

Кабира Гасанова