Токаев: Казахстан готов продолжать поставлять нефть Германии

По итогам 2025 года Казахстан поставил Германии более 10 млн тонн нефти, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил готовность продолжить поставки.

Господин Токаев поднял эту тему в статье для немецкой газеты Handelsblatt. Публикация приурочена к визиту президента Казахстана в ФРГ. Он заявил, что для Казахстана Германия — «это гораздо больше, чем просто торговый партнер и инвестор».

«Нас объединяют экономические интересы и четкая приверженность международному праву... Мы продолжим выполнять эту обязанность (по поставкам нефти.— "Ъ") в рамках существующих транспортных возможностей»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.

Транзит нефти из Казахстана в Германию начали в 2023 году. Через два года республика стала вторым по величине поставщиком сырья в ФРГ (13%), уступая только США (15%). На 2026 год план Казахстана по поставкам нефти в Германию оценивался в 2,5 млн т. С мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Вице-премьер Александр Новак объяснил это решение отсутствием технических возможностей. Минэнерго Казахстана говорило, что может возобновить поставки нефти при достижении договоренности со всеми сторонами.