Токаев: Казахстан готов продолжать поставлять нефть Германии
По итогам 2025 года Казахстан поставил Германии более 10 млн тонн нефти, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил готовность продолжить поставки.
Господин Токаев поднял эту тему в статье для немецкой газеты Handelsblatt. Публикация приурочена к визиту президента Казахстана в ФРГ. Он заявил, что для Казахстана Германия — «это гораздо больше, чем просто торговый партнер и инвестор».
«Нас объединяют экономические интересы и четкая приверженность международному праву... Мы продолжим выполнять эту обязанность (по поставкам нефти.— "Ъ") в рамках существующих транспортных возможностей»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.
Транзит нефти из Казахстана в Германию начали в 2023 году. Через два года республика стала вторым по величине поставщиком сырья в ФРГ (13%), уступая только США (15%). На 2026 год план Казахстана по поставкам нефти в Германию оценивался в 2,5 млн т. С мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Вице-премьер Александр Новак объяснил это решение отсутствием технических возможностей. Минэнерго Казахстана говорило, что может возобновить поставки нефти при достижении договоренности со всеми сторонами.
Продолжение поставок без маршрута по «Дружбе» предполагает перераспределение казахстанской нефти между несколькими направлениями. В апреле 2026 года среди них назывались Каспийский трубопроводный консорциум, Балтика и Черное море; до НПЗ в Шведте сырье может поступать через польский Гданьск или германский Росток с последующей прокачкой по трубопроводу.
Ограничение связано с готовностью инфраструктуры принять эти объемы. Польский оператор PERN в апреле подтвердил возможность поставок из Гданьска в Германию, однако запросов от германской стороны тогда не получал. Российский транзит обеспечивал около 20–30% потребности НПЗ в Шведте. Германское правительство при этом заявляло, что изучает альтернативное снабжение и не ожидает сильного влияния прекращения казахстанских поставок на работу завода.