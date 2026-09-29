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Токаев: Казахстан готов продолжать поставлять нефть Германии

По итогам 2025 года Казахстан поставил Германии более 10 млн тонн нефти, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил готовность продолжить поставки.

Господин Токаев поднял эту тему в статье для немецкой газеты Handelsblatt. Публикация приурочена к визиту президента Казахстана в ФРГ. Он заявил, что для Казахстана Германия — «это гораздо больше, чем просто торговый партнер и инвестор».

«Нас объединяют экономические интересы и четкая приверженность международному праву... Мы продолжим выполнять эту обязанность (по поставкам нефти.— "Ъ") в рамках существующих транспортных возможностей»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.

Транзит нефти из Казахстана в Германию начали в 2023 году. Через два года республика стала вторым по величине поставщиком сырья в ФРГ (13%), уступая только США (15%). На 2026 год план Казахстана по поставкам нефти в Германию оценивался в 2,5 млн т. С мая Россия прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Вице-премьер Александр Новак объяснил это решение отсутствием технических возможностей. Минэнерго Казахстана говорило, что может возобновить поставки нефти при достижении договоренности со всеми сторонами.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Продолжение поставок без маршрута по «Дружбе» предполагает перераспределение казахстанской нефти между несколькими направлениями. В апреле 2026 года среди них назывались Каспийский трубопроводный консорциум, Балтика и Черное море; до НПЗ в Шведте сырье может поступать через польский Гданьск или германский Росток с последующей прокачкой по трубопроводу.

Ограничение связано с готовностью инфраструктуры принять эти объемы. Польский оператор PERN в апреле подтвердил возможность поставок из Гданьска в Германию, однако запросов от германской стороны тогда не получал. Российский транзит обеспечивал около 20–30% потребности НПЗ в Шведте. Германское правительство при этом заявляло, что изучает альтернативное снабжение и не ожидает сильного влияния прекращения казахстанских поставок на работу завода.

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