Уголовное дело завели в отношении главы общественного фонда в Омской области

В отношении директора омского регионального общественного фонда возбуждено уголовное дело о присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает облпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре 2025 года фигурант дела под предлогом закрытия задолженности по заработной плате продал административное здание площадью 263 кв. м, в котором располагается фонд, и прилегающий к нему земельный участок площадью 1198 кв. м. Объект в Азовском немецком национальном районе выкупил племянник главы организации за 1,5 млн руб.

Ущерб фонду следствие оценивает в 4 млн руб. Кроме того, после сделки подозреваемый оформил аренду здания и земельного участка за 25 тыс. руб. в месяц, установили правоохранители.

Александра Стрелкова