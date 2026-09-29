ГИБДД усилит контроль за автошколами с использованием дистанционных курсов
МВД меняет систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории: в этом случае ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы.
В проекте приказа запланированы некоторые смягчения. Одно из них касается случаев, когда автошкола не прошла проверку и не получила заключение ГИБДД. В этом случае можно устранить нарушение и пройти повторную проверку. Но предельный срок, который отводится Госавтоинспекции на эту операцию, сейчас составляет шесть месяцев, а в проекте он сокращается до трех.
Для бизнеса это хорошая новость, пояснила “Ъ” президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: пока автошкола ждет повторной проверки, если срок ранее выданного заключения истек, она простаивает и терпит убытки.
Подробнее — в материале «ГИБДД ускоряет проверку автошкол».
Новый порядок переводит часть контроля автошкол с проверки только материальной базы на проверку цифрового контура обучения. При дистанционной теории организация должна использовать систему для взаимодействия преподавателя и ученика, учета посещаемости и успеваемости, а также ведения цифрового портфолио каждого учащегося; именно эти элементы дополняют проверку оборудования и программного обеспечения.
Для сетевых автошкол предметом контроля становится не только сама организация, но и общие для нескольких участников площадки, автомобили и учебные классы. Ранее ГИБДД проверяла такие ресурсы и выдавала заключение в основном при получении образовательной лицензии и выходе автошколы на рынок, поэтому отдельная процедура уточняет контроль организаций, которые используют общую учебную базу.
Сокращение срока повторной проверки уменьшает период неопределенности после устранения нарушений. Действующее заключение ГИБДД необходимо для выдачи или продления образовательной лицензии, поэтому задержка с повторной проверкой может затронуть не только сроки возобновления работы, но и сохранение лицензионного статуса.