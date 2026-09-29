ГИБДД усилит контроль за автошколами с использованием дистанционных курсов

МВД меняет систему контроля за автошколами с помощью нового ведомственного приказа. Образовательные организации обяжут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории: в этом случае ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Также устанавливается отдельный вид контроля за сетевыми автошколами, совместно использующими учебные площадки, машины и классы.

В проекте приказа запланированы некоторые смягчения. Одно из них касается случаев, когда автошкола не прошла проверку и не получила заключение ГИБДД. В этом случае можно устранить нарушение и пройти повторную проверку. Но предельный срок, который отводится Госавтоинспекции на эту операцию, сейчас составляет шесть месяцев, а в проекте он сокращается до трех.

Для бизнеса это хорошая новость, пояснила “Ъ” президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева: пока автошкола ждет повторной проверки, если срок ранее выданного заключения истек, она простаивает и терпит убытки.

Подробнее — в материале «ГИБДД ускоряет проверку автошкол».