«Весну» Марата Альгужина заставили рекультивировать участки в Зауралье

Сибайский городской суд обязал золотодобывающую компанию «Весна» рекультивировать участки в селе Кусеево Баймакского района, поврежденные незаконной добычей полезных ископаемых. Кроме рекультивации, прокуратура требовала от предприятия и его владельца и бывшего директора Марата Альгужина возместить более 3 млрд руб. ущерба, нанесенного окружающей среде.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Весна» добывала золото на арендованных землях в Кусеево с 2019 по 2022 годы. 27 сентября 2024 года Баймакский районный суд приговорил его владельца Марата Альгужина к году исправительных работ за нарушение правил охраны окружающей среды. Он был признан виновным в повреждении пастбищ и сенокосов во время разработки месторождения. 28 января 2025 года Верховный суд Башкирии по представлению прокуратуры изменил наказание, запретив предпринимателю в течение трех лет заниматься недропользованием.

Рекультивацию необходимо завершить до конца 2029 года. Взыскивать ущерб суд не стал.

«Отмечено, что восстановление исходного состояния окружающей среды возможно при условии выполнения мероприятий, предусмотренных проектами рекультивации, и дополнительных восстановительных работ не требуется», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Башкирии.

Идэль Гумеров