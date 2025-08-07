Добыча идет в руки

Золотодобывающая компания «Весна» добилась возобновления спора о двух участках площадью более 62 га в башкирском Зауралье. Организация просила муниципалитет перевести землю из сельскохозяйственного в промышленное использование для добычи россыпного золота, однако местные власти, ссылаясь на решения публичных слушаний, в просьбе отказали. Оспорить отказ в арбитражных судах двух инстанций «Весна» не смогла, однако окружной суд направил дело на пересмотр: по мнению кассационной коллегии, мнение граждан носит рекомендательный характер. В администрации сельсовета с этой позицией не согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцу лицензии на добычу золота в Башкирии могут разрешить разработку месторождения

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Владельцу лицензии на добычу золота в Башкирии могут разрешить разработку месторождения

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа направил на новое рассмотрение спор между сибайским ООО «Весна» и администрацией Кусеевского сельсовета. Компания пытается добиться изменения категории двух сельскохозяйственных участков в междуречье рек Япракты и Тукан площадью 62,3 га, чтобы начать добычу россыпного золота.

Как сообщал «Ъ», «Весна» с 2015 года владеет лицензией на добычу драгметалла на россыпи «Япракты — Баскунзяк» (в 1 км к северу от села Первое Туркменево), действующую до 2040 года (см. «Ъ» от 10 января). В 2023 году компания для продолжения разработки обратилась в администрацию сельсовета с просьбой внести корректировки в генплан, изменив категорию и вид разрешенного использования участков.

Администрация сельсовета ответила отказом, мотивируя его результатами прошедших в 2022 году публичных слушаний, на которых граждане выступили против расширения зоны добычи. Не согласившись с решением муниципалитета, «Весна» обратилась с иском в арбитражный суд Башкирии.

ООО «Весна» зарегистрировано в 2010 году в Сибае. По данным Rusprofile, в прошлом году убыток компании составил 62 млн руб. при выручке 41 млн руб. Учредителем организации является Марат Альгужин. 27 сентября 2024 года Баймакский районный суд приговорил его к году исправительных работ за нарушение правил охраны окружающей среды. Он был признан виновным в повреждении пастбищ и сенокосов во время добычи золота. Ущерб был оценен в 5,4 млрд руб. 28 января этого года по представлению прокуратуры приговор был изменен — кроме исправительных работ, Верховный суд Башкирии запретил господину Альгужину в течение трех лет заниматься разработкой и добычей недр, а также конфисковал в доход государства по четыре экскаватора и грузовика. Он остается владельцем компании.

В иске в арбитражный суд «Весна» доказывала, что нынешний статус земель мешает их рациональному использованию. Также истец ссылался на письмо главы районной администрации Фаниса Аминева в адрес компании, из которого следовало, что участки предназначены для разведки и добычи золотоносного песка.

Арбитражный суд Башкирии доводы недропользователя отклонил. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

В кассационной жалобе «Весна» доказывала, что на момент его обращения администрация не должна была проводить публичные слушания так как тогда действовал соответствующий мораторий правительства. Также истец отмечал, что суды двух инстанций не дали должной оценки факту нахождения спорных участков в границах лицензионного горного отвода.

Отменяя решения, арбитражный суд Уральского округа пояснил, что мнение жителей Кусеевского сельсовета носит рекомендательный характер. Также кассационная коллегия указала на формальный подход судов при попытке установить баланс интересов участников процесса.

Учитывая, что ошибки судов не могут быть устранены в кассационной инстанции, коллегия направила дело на пересмотр.

В администрации Кусеевского сельсовета сообщили «Ъ», что «Весна» сделала земельные участки непригодными для сельского хозяйства, используя их без договоров аренды, основываясь лишь на лицензии. «Пусть работают по закону», — прокомментировали в сельсовете.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев полагает, что суд принял юридически обоснованное и правильное решение об отмене предыдущих решений. «Кассационный суд корректно обратил внимание на рекомендательный характер публичных слушаний, что подтверждается устоявшейся судебной практикой»,— считает собеседник.

По мнению господина Терентьева, у «Весны» высокие шансы на удовлетворение требований при новом рассмотрении дела: «В пользу недропользователя играет то, что компания имеет действующую лицензию на пользование недрами сроком до 2040 года, а спорные земельные участки находятся в границах предоставленного горного отвода. Это создает правовую презумпцию необходимости обеспечения возможности осуществления недропользования. Согласно отраслевому законодательству, перевод земель сельскохозяйственных угодий допускается в исключительных случаях, связанных с добычей полезных ископаемых и при наличии утвержденного проекта рекультивации земель»,— отметил эксперт.

Идэль Гумеров