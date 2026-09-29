Глава Ижевска заявил о возврате троллейбусов на Удмуртскую после реконструкции

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал об отказе от планов убрать троллейбусы с улицы Удмуртской после завершения реконструкции. Возвращение электротранспорта он прокомментировал в эфире телеканала «Моя Удмуртия» вечером 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИжГЭТ Фото: ИжГЭТ

«Люди меня часто спрашивают: "Вернутся ли троллейбусы на Удмуртскую?". Конечно, вернутся»,— сказал господин Чистяков, рассказывая о конструкции новых опор, куда будут крепиться линии электропередач. Как уточнили «Ъ-Удмуртия» в администрации Ижевска, ранее рассматривался проект по замене троллейбусов автобусами, но от его реализации в ходе реконструкции отказались. Проект назывался «Чистое небо».

Напомним, по последним данным, продолжается расследование уголовного дела о ликвидации троллейбусного движения в Ижевске, возбужденного СУ СКР по Удмуртии (ст. 293 УК). Доклад по нему в мае запросил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. По уголовному делу было допрошено более 60 человек. По словам Дмитрия Чистякова, город отказываться от электротранспорта не намерен.

Напомним, осенью 2025 года «ИжГЭТ» взял в лизинг 50 автобусов «Нефаз». Это решение мотивировалось необходимостью обновления подвижного состава. Они вышли на троллейбусные маршруты № 1, 2, 4 и 14.