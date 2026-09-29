В Красноярске назначили дату первого заседания обновленного заксобрания

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о проведении первой сессии законодательного собрания пятого созыва. Она пройдет 1 октября в 10:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На первом заседании депутаты выберут председателя парламента и сенатора. Также депутаты определятся с вице-спикерами, руководителями профильных комитетов и уточнят ряд регламентных вопросов.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Единая Россия» (ЕР) набрала по итогам голосования по партспискам 40,24%. Это позволит ей получить 39 из 52 мандатов. У КПРФ с 19,18% в новом созыве будет шесть мест, у ЛДПР (15,43%) — четыре, у «Новых людей» (11,53%) — три. Согласно уставу региона, законодательное собрание края избирается на пять лет и состоит из 52 депутатов.

Лолита Белова