В Хакасии посадили бывшего директора лагеря, где из-за репеллента погиб ребенок

Суд Хакасии приговорил к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб. бывшего директора оздоровительного лагеря, где из-за отравления репеллентом погибла девочка. В течение двух лет после освобождения ему запрещено заниматься деятельностью по оказанию услуг отдыха и оздоровления детей, сообщили в управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре, после оглашения приговора обвиняемого взяли под стражу. По решению суда коммерческая организация выплатит родителям погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб.

Согласно материалам дела, в период с 13 по 26 июня 2025 года 10-летняя девочка, отдыхавшая в оздоровительном лагере, бесконтрольно наносила средство защиты от насекомых на одежду и тело, что привело к острому химическому отравлению. 26 июня девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, через шесть дней она умерла.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека). В его материалах указывается, что директор лагеря не обеспечил круглосуточное нахождение на территории врача-педиатра, ограничившись присутствием медсестры, что повлекло несвоевременное оказание девочке необходимой помощи.

Илья Николаев