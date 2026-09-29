В здании действующего международного терминала Горно-Алтайска начался ремонт

В терминале вылета международного аэропорта Горно-Алтайска началась реконструкция. Работы будут вестись в течение месяца — до 22 октября, сообщает пресс-служба правительства региона. На время ремонта аэропорт продолжит работу в штатном режиме, все рейсы планируется выполнять согласно расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Администрация аэропорта опубликовала рекомендацию для пассажиров с просьбой прибывать на вылет заблаговременно, обращать внимание на обновленную навигацию в терминале и следовать указаниям сотрудников. Как сообщило руководство авиационного комплекса, в ходе работ в здании будет увеличена зона регистрации пассажиров, установлены новые стойки, заменены система обработки багажа и напольная плитка.

В марте прошлого года Росавиация подписала концессионное соглашение о реконструкции терминала с главой «Аэропорта Горно-Алтайск» Владимиром Куликовым. Тогда же говорилось, что стоимость проекта составит 10,2 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. — средства федерального бюджета и более 2,3 млрд руб. — частные инвестиции.

В марте этого года ООО «СБД» (выполняет функции технического заказчика для реализации строительных проектов «Сбера») объявило конкурс по выбору подрядчика для реконструкции аэропорта. Начальная цена лота была установлена в размере 3,8 млрд руб., после чего была скорректирована до 9,6 млрд руб. В июне контракт был подписан, однако информация об исполнителе на портале госзакупок отсутствует.

Согласно технической документации, работы будут вестись в условиях действующего аэропорта. Завершить их планируется до 30 июня 2028 года. Отмечается, что после реконструкции пассажиропоток нового аэропортового комплекса достигнет 1,3 млн пассажиров в год. В 2025 году пассажиропоток аэропорта вырос почти на 20% по сравнению с 2024 годом.

Лолита Белова