Глава Роспотребнадзора посоветовала избегать людей с кашлем и насморком

Для защиты от респираторных вирусов осенью следует мыть руки и дезинфицировать гаджеты, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также призвала ограничить контакты с людьми, у которых есть насморк и кашель.

«Нужно соблюдать общие правила защиты своего организма от респираторных вирусов — избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, у которых есть насморк, кашель. Если вы попадаете в такую ситуацию, то нужно оставаться дома»,— сказала госпожа Попова в интервью «РИА Новости» .

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о начале осеннего подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В этом сезоне состав российских вакцин полностью обновили по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, заменив все три штамма. Власти рассчитывают привить до 60% населения. Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую ситуацию в мире напряженной.

Подробности — в материале «Ъ» «Сезон простуд объявляется открытым».