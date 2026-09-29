Выплаты по страхованию торговых кредитов превысили 1 млрд руб. за полгода

По итогам первого полугодия 2026 года сумма выплаченного возмещения в страховании торговых кредитов (в части внутрироссийских операций) выросла примерно на треть относительно аналогичного периода прошлого года и превысила 1,1 млрд руб. При этом число выплат увеличилось на 10%, до 186 случаев, следует из оценки “Ъ” на основе данных страховых брокеров.

Тем самым продолжилась тенденция прошлого года. В 2025 году зафиксировано 335 страховых случаев, выплаты по ним составили 1,7 млрд руб. Для сравнения, в 2024 году зафиксировано 150 страховых случаев на общую сумму 1,05 млрд руб., оценили в «А.Р.С. Консалтинг». При этом, по данным опроса страхового брокера компаний с действующим покрытием по торговым кредитам, в 2025 году 18% респондентов отметили рост числа технических просрочек платежей — как по срокам, так и по количеству. Кроме того, 26% компаний сообщили об увеличении числа неплатежей, причем в 13% случаев ожидаются или уже получены выплаты от страховщика.

Страхование торговых кредитов позволяет компаниям, которые поставляют товар, оказывают услуги или выполняют работы на условиях отсрочки платежа, получить страховое возмещение в случае банкротства или длительных неплатежей со стороны контрагентов. Бизнес говорит о сложностях с получением страхового покрытия и сокращении лимитов. Но в следующем году, судя по ряду признаков, политика страховщиков будет еще жестче.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кредитование на пределе риска».