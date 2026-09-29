За год мед в России подорожал на 13,2%

Розничные цены на мед в августе 2026 года прибавили 13,2% год к году, достигнув 717,7 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Это превышает продовольственную инфляцию, которая в августе оценивалась в 5,1% в годовом выражении. Медианная стоимость меда при покупке в январе—сентябре, согласно «Чек Индексу» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), увеличилась на 6%, до 809 руб. за 1 л (1,4 кг).

Оптовые цены на мед-сырье с сентября 2025 года выросли в среднем на 30–50%, говорит менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук. Это связано с неудачным сезоном в прошлом году. Тогда сельхозорганизации сократили объем реализации меда на 31%, а фермеры — на 38%, напоминает он. Именно они преимущественно снабжают переработчиков и крупные сети. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что сейчас в рознице уже мед нового урожая. Активный сезон его сбора длится с конца мая до начала сентября.

Рост цен на мед связан со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Повышение цен приводит к сокращению спроса. Согласно «Чек Индексу», количество покупок меда в январе—сентябре 2026 года сократилось на 4% год к году. Основной объем продаж, по мнению аналитиков, формируют цветочная, липовая и гречишная продукция. Согласно консалтинговой компании NTech, в январе—июне 2026 года в розничных сетях объем реализации меда в натуральном выражении сократился на 8% год к году. В денежном выражении был зафиксирован рост на 15% в год.

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