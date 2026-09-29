Омбудсмен назвала убийство оренбурженки следствием отсутствия современной тюрьмы в Абхазии

Омбудсмен Абхазии прокомментировала громкое убийство оренбурженки Амины Бикбовой на территории республики. Анас Кишмария в официальном сообщении выразила соболезнования близким погибшей и заявила, что случившаяся трагедия – следствие проблем с законом и пенитенциарной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Госпожа Кишмария обратила внимание на то, что сознавшийся в убийстве Эдгар Абухба является рецидивистом, в 2020 году он был приговорен к девяти годам колонии общего режима за грабеж и изнасилование 20-летней туристки из РФ. Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в 2021 году режим его содержания сменили на «строгий», однако спустя два года Конституционный суд республики перевел Абухбу обратно на общий режим, поскольку на момент совершения преступления фигуранту было 17 лет. В 2024 году Эдгар Абухба вышел на свободу, отсидев всего половину срока. Дело в том, что осужденные после вынесения приговора отправляются в СИЗО, а не в исправительные колонии, где срок (в данном случае, на общем режиме) засчитывается как день за два.

Уполномоченная по правам человека также заявила, что во время заключения с Абухбой не проводилась необходимая работа, которая помогла бы выявить его наклонности или оказать влияние на мужчину после его освобождения. Трагедия, по словам госпожи Кишмарии, произошла из-за отсутствия современной тюрьмы, уголовно-исполнительного законодательства, а также должной работы с заключенными. Государство должно приложить новые усилия для проведения информационных кампаний, которые могли бы напомнить обществу о ценностях и культуре, говорится в сообщении.

«В этой связи считаю важным и в очередной раз призываю органы исполнительной и законодательной власти принять необходимые меры по модернизации законодательства в области пенитенциарной системы в целях недопущения подобных трагедий. Также необходимо разработать и проводить информационные кампании среди учащихся старших классов и студентов, с тем чтобы выработать стойкое осуждение подобного рода действий и преступлений», — заявила Анас Кишмария.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Что за УДО-то».

Яна Вежлева