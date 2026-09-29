Продвижение безлимитного интернета в роуминге не заинтересовало ФАС

ФАС посчитала, что информация о безлимитном интернете в роуминге операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») не является рекламой, так как она была размещена на официальных сайтах операторов, следует из ответа службы на обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, с которым ознакомился “Ъ”.

Ранее ассоциация пожаловалась в ФАС на действия операторов связи (жалоба есть у “Ъ”), которые используют в описании продуктов на своих сайтах слова «безлимитный интернет», «без ограничений» в роуминге, притом что объем трафика на максимальной скорости конечен, после его исчерпания скорость снижается до 128–512 Кбит/с, а восстановление максимальной скорости в ряде случаев требует дополнительной оплаты. Авторы обращения уверены, что такие обозначения могут вводить абонентов в заблуждение.

Авторы также пишут, что ограничение до 128 Кбит/с «не означает полного технического прекращения доступа, однако резко меняет потребительские свойства услуги»: видео, загрузка файлов и многие сайты становятся практически непригодными либо «требуют несоразмерного ожидания». Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков сказал “Ъ”, что не согласен с подходом ФАС и они «будут добиваться того, чтобы поставленные вопросы все-таки рассмотрели по существу».

Подробнее — в материале «Ъ» «Реклама без лимита».