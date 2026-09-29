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обновлено 07:49

Три девушки погибли в массовом ДТП возле Николаевского моста в Красноярске

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла возле Николаевского моста в Красноярске утром 29 сентября. В ДТП погибли три девушки, сообщает ГУ МВД региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще один мужчина пострадал, его госпитализировали в больницу. По данным полиции, авария произошла на ул. Дубровинского.

Предварительно установлено, что один из водителей выехал на встречную полосу, где врезался во встречный автомобиль. После этого в ДТП пострадали еще четыре машины.

Александра Стрелкова

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